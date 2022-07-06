Хакерская группа RaHDIt выложила данные тысячи сотрудников украинской разведки

Хакерская группировка RaHDit опубликовала на сайте «Немезида» данные одной тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.

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В сопроводительном комментарии к публикации отмечается, что сформировать базу данных помогли пробелы в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Так, в числе раскрытых разведчиков оказались, в частности, представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, и Турции. Кроме того, в списке есть данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии. Таким образом, с момента начала спецоперации это самая крупная утечка данных разведки Украины.

Ранее участник группировки RaHDIt заявил, что в результате проведенной в марте кибератаки хакерами было взломано более 700 сайтов государственных органов Украины, напоминает RT. При этом хакер RaHDIt сообщал, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, отмечают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыРазведкаУкраина
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