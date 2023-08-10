ГУР Украины: За совершение диверсий в России отвечает спецназ «Шаман»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что разведывательное подразделение «Шаман» проводит диверсии на территории России. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

В ГУР Украины намекнули на причастность Киева к ЧП на Крымском мосту

По его словам, спецподразделения ГУР работают эффективно не только на линии фронта, но и за ней.

По информации британской газеты The Times, бойцы подразделения «Шаман» действуют на территории России около года. Издание утверждает, что перед ними стоит задача ликвидировать российских генералов.

МВД России ранее сообщило о росте числа случаев использования телефонными мошенниками с Украины новой тактики вовлечения граждан РФ в совершение террористических актов и диверсий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ДиверсияРоссияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры