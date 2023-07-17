«Излишняя конструкция»: В ГУР Украины отреагировали на ЧП на Крымском мосту
Главное управление разведки Минобороны Украины прокомментировало чрезвычайное происшествие на Крымском мосту. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне».
«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя"», — заявил спикер ведомства Андрей Юсов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, подробности инцидента не приводились. Движение на переправе приостановлено. По данным Минтранса РФ, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на своих опорах. В Темрюкском районе Краснодарского края создали оперативный штаб для помощи людям, застрявшим в пробке у Крымского моста, пишет Ura.ru.
В результате ЧП погибли два человека - супруги из Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь. По предварительной информации, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, отмечает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru