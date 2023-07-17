«Излишняя конструкция»: В ГУР Украины отреагировали на ЧП на Крымском мосту

«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя"», — заявил спикер ведомства Андрей Юсов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, подробности инцидента не приводились. Движение на переправе приостановлено. По данным Минтранса РФ, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на своих опорах. В Темрюкском районе Краснодарского края создали оперативный штаб для помощи людям, застрявшим в пробке у Крымского моста, пишет Ura.ru.

В результате ЧП погибли два человека - супруги из Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь. По предварительной информации, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, отмечает телеканал 360.

