ГУР опровергло выдачу разрешения на выезд Арестовича с Украины

Главное управление разведки Украины (ГУР) опровергло сообщение о предоставлении Алексею Арестовичу (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) разрешения на выезд из страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Арестович покинул Украину 4 сентября 2023 года благодаря резолюции ГУР. После этого политик на родину не возвращался.