ГУР опровергло выдачу разрешения на выезд Арестовича с Украины
Главное управление разведки Украины (ГУР) опровергло сообщение о предоставлении Алексею Арестовичу (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) разрешения на выезд из страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Арестович покинул Украину 4 сентября 2023 года благодаря резолюции ГУР. После этого политик на родину не возвращался.
Алексей Арестович покинул пост советника президента Украины 17 января 2023. На Украине в отношении него возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в пропаганде насилия и ложном доносе.
МВД России объявило экс-советника в розыск по уголовной статье.
В декабре 2023 года Арестович в интервью Rzeczpospolita назвал три варианта сценария для Украины в 2024 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перенесший операцию глава Пентагона отказался уходить в отставку
- ГУР опровергло выдачу разрешения на выезд Арестовича с Украины
- Хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов
- Водителей призвали не выезжать на дороги в Арктике
- СМИ: На серой ветке московского метро погиб упавший на рельсы человек
- Выставки Рериха и Боголюбова стали самыми посещаемыми в Третьяковке в 2023 году
- Евросоюз изменил правила утверждения помощи Украине
- Новую Третьяковку планируют закрыть на реконструкцию
- Госдеп США одобрил продажу Индии беспилотников на 3,99 млрд долларов
- Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на будущей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru