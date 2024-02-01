ГУР опровергло выдачу разрешения на выезд Арестовича с Украины

Главное управление разведки Украины (ГУР) опровергло сообщение о предоставлении Алексею Арестовичу (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) разрешения на выезд из страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Арестович покинул Украину 4 сентября 2023 года благодаря резолюции ГУР. После этого политик на родину не возвращался.

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Алексей Арестович покинул пост советника президента Украины 17 января 2023. На Украине в отношении него возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в пропаганде насилия и ложном доносе.

МВД России объявило экс-советника в розыск по уголовной статье.

В декабре 2023 года Арестович в интервью Rzeczpospolita назвал три варианта сценария для Украины в 2024 году.


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