Гумкоридор между Россией и Украиной может заработать через Турцию

Гуманитарный коридор между Россией и Украиной может заработать через Турцию, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА Новости.

«Я не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции», - сказала Москалькова.

Гуманитарный коридор через Турцию, по ее словам, рассматривался при возвращении российских моряков, которых удерживала украинская сторона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности открыть гуманитарный коридор, а также оказывать помощь по лечению раненых.

