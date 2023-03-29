Гумкоридор между Россией и Украиной может заработать через Турцию
Гуманитарный коридор между Россией и Украиной может заработать через Турцию, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА Новости.
«Я не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции», - сказала Москалькова.
Гуманитарный коридор через Турцию, по ее словам, рассматривался при возвращении российских моряков, которых удерживала украинская сторона.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности открыть гуманитарный коридор, а также оказывать помощь по лечению раненых.
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