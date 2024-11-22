Система ПВО сработала на фоне ракетной опасности в Курской области
22 ноября 202419:06
На фоне сигнала ракетной опасности в Курской области сработала система ПВО, Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Он также призвал граждан укрыться в помещениях без окон, а тех, кого сигнал ракетной опасности застал на улице, зайти в укрытие или здание.
Ранее российские силы ПВО в ночь на 22 ноября перехватили и уничтожили 23 боевых дрона ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru