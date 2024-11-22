Система ПВО сработала на фоне ракетной опасности в Курской области

Он также призвал граждан укрыться в помещениях без окон, а тех, кого сигнал ракетной опасности застал на улице, зайти в укрытие или здание.

Ранее российские силы ПВО в ночь на 22 ноября перехватили и уничтожили 23 боевых дрона ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»

