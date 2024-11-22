Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал сенатором
Бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева назначили сенатором. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение приняли депутаты законодательного собрания региона.
Председатель законодательного собрания области Александр Ищенко отметил, что Голубев «внёс значительный вклад в развитие Ростовской области», в том числе «активно участвовал в законотворческом процессе».
Сам Голубев указал, что в качестве сенатора продолжит решать вопросы, «связанные с развитием экономики, социальной сферы, нормальным самочувствием жителей» Ростовской области.
Ранее Голубев заявил, что принял решение покинуть пост губернатора в связи с переходом на другую работу, сообщает RT.
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