Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал сенатором

Председатель законодательного собрания области Александр Ищенко отметил, что Голубев «внёс значительный вклад в развитие Ростовской области», в том числе «активно участвовал в законотворческом процессе».

Сам Голубев указал, что в качестве сенатора продолжит решать вопросы, «связанные с развитием экономики, социальной сферы, нормальным самочувствием жителей» Ростовской области.

Ранее Голубев заявил, что принял решение покинуть пост губернатора в связи с переходом на другую работу, сообщает RT.

