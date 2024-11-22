«Еще как посмеет»: Володин пообещал «более мощный» ответ на удары по России

По его словам, наведение и приведение в действие такого оружия невозможно «без участия их военных специалистов» из стран блока.

Володин также указал, что Россия обязательно ответит на подобные действия, при этом ответ будет «более мощный».

«Когда на Западе слышны голоса, что Россия не посмеет, — ещё как посмеет», - написал спикер.

Ранее Володин заявил, что Россия может использовать для ответа на дальнобойные удары новые системы вооружения, которые по территории Украины не применялись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».