СМИ: Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

Испанское правительство готовит первый национальный план гражданской защиты на случай рисков, связанных с военными действиями, сообщила газета 20 Minutos со ссылкой на источники в МВД страны.

В материале отмечается, что план готовится в условиях эскалации международной военной напряженности, в частности, когда Россия и Украина «запускают ракеты друг против друга». Согласно данным, первый специальный план по защите граждан перед лицом возможной войны является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны.

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Газета указывает, что власти Испании следуют примерам других европейских стран, таких как Норвегия, Финляндия и Швеция, которые уже начали распространять среди своих граждан рекомендации по действиям в случае военного кризиса.

Ранее украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что третья мировая война уже началась. Он также отметил, что западные партнеры Киева не хотят останавливать конфликт на Украине, при том, что шанс на остановку эскалации еще есть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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