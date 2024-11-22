СМИ: Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

Испанское правительство готовит первый национальный план гражданской защиты на случай рисков, связанных с военными действиями, сообщила газета 20 Minutos со ссылкой на источники в МВД страны.

В материале отмечается, что план готовится в условиях эскалации международной военной напряженности, в частности, когда Россия и Украина «запускают ракеты друг против друга». Согласно данным, первый специальный план по защите граждан перед лицом возможной войны является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны.