В Минске заявили о подготовке Запада к войне против России и Белоруссии

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к военным действиям против Союзного государства России и Белоруссии. Его заявление приводит агентство БелТА.

По словам Вольфовича, наращивание американского и натовского военного присутствия у западных границ Союзного государства сопровождается политическим и экономическим давлением. С начала 2024 года в Европе проведено более 400 военных учений, в которых участвовали около 500 тысяч военнослужащих.

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Он также отметил, что растет актуальность ядерной повестки: США модернизируют тактическое ядерное оружие в Европе и активно проверяют его готовность. В октябре, по данным госсекретаря, НАТО провело два учения ядерных сил с участием 2,7 тыс. военнослужащих и 90 самолетов, способных применять крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Вольфович добавил, что на востоке Европы активно совершенствуется военная инфраструктура. В Польше и странах Балтии завершена модернизация аэродромов, военно-морских баз и полигонов, созданы передовые базы для хранения вооружений. При этом, как подчеркнул секретарь Совбеза, страны НАТО не приглашают Россию и Белоруссию даже в качестве наблюдателей на свои учения, несмотря на заявления о прозрачности своей деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович, директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, руководитель направления ВЭД «Швабе» Валентин Чугуев.
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