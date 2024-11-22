В Минске заявили о подготовке Запада к войне против России и Белоруссии
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к военным действиям против Союзного государства России и Белоруссии. Его заявление приводит агентство БелТА.
По словам Вольфовича, наращивание американского и натовского военного присутствия у западных границ Союзного государства сопровождается политическим и экономическим давлением. С начала 2024 года в Европе проведено более 400 военных учений, в которых участвовали около 500 тысяч военнослужащих.
Он также отметил, что растет актуальность ядерной повестки: США модернизируют тактическое ядерное оружие в Европе и активно проверяют его готовность. В октябре, по данным госсекретаря, НАТО провело два учения ядерных сил с участием 2,7 тыс. военнослужащих и 90 самолетов, способных применять крылатые ракеты с ядерными боеголовками.
Вольфович добавил, что на востоке Европы активно совершенствуется военная инфраструктура. В Польше и странах Балтии завершена модернизация аэродромов, военно-морских баз и полигонов, созданы передовые базы для хранения вооружений. При этом, как подчеркнул секретарь Совбеза, страны НАТО не приглашают Россию и Белоруссию даже в качестве наблюдателей на свои учения, несмотря на заявления о прозрачности своей деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru