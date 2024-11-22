В Минске заявили о подготовке Запада к войне против России и Белоруссии

Он также отметил, что растет актуальность ядерной повестки: США модернизируют тактическое ядерное оружие в Европе и активно проверяют его готовность. В октябре, по данным госсекретаря, НАТО провело два учения ядерных сил с участием 2,7 тыс. военнослужащих и 90 самолетов, способных применять крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Вольфович добавил, что на востоке Европы активно совершенствуется военная инфраструктура. В Польше и странах Балтии завершена модернизация аэродромов, военно-морских баз и полигонов, созданы передовые базы для хранения вооружений. При этом, как подчеркнул секретарь Совбеза, страны НАТО не приглашают Россию и Белоруссию даже в качестве наблюдателей на свои учения, несмотря на заявления о прозрачности своей деятельности, передает «Радиоточка НСН».

