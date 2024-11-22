Медведев заявил, что поставки танков в российские войска выросли в восемь раз

За последние три года поставки новых и модернизированных танков в российские войска увеличились почти в восемь раз. Об этом во время визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«За последние три года в войска [РФ] новых и отремонтированных танков, их количество, поставка, увеличилась практически в восемь раз», — сказал он.