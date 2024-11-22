Медведев заявил, что поставки танков в российские войска выросли в восемь раз
За последние три года поставки новых и модернизированных танков в российские войска увеличились почти в восемь раз. Об этом во время визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«За последние три года в войска [РФ] новых и отремонтированных танков, их количество, поставка, увеличилась практически в восемь раз», — сказал он.
Накануне в Минобороны сообщили, что с начала военной операции поставки автобронетанкового вооружения и техники в Вооруженные силы выросли в семь раз, а на вооружение было возвращено свыше 50 тыс. единиц боевой техники.
Весной тогда министр обороны Сергей Шойгу поручил ускорить ремонт двигателей и узлов военной техники, а также увеличить запасы комплектующих. Это решение было необходимо для поддержки темпов наступательных операций, передает «Радиоточка НСН».
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