Медведев заявил, что поставки танков в российские войска выросли в восемь раз

За последние три года поставки новых и модернизированных танков в российские войска увеличились почти в восемь раз. Об этом во время визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«За последние три года в войска [РФ] новых и отремонтированных танков, их количество, поставка, увеличилась практически в восемь раз», — сказал он.

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Накануне в Минобороны сообщили, что с начала военной операции поставки автобронетанкового вооружения и техники в Вооруженные силы выросли в семь раз, а на вооружение было возвращено свыше 50 тыс. единиц боевой техники.

Весной тогда министр обороны Сергей Шойгу поручил ускорить ремонт двигателей и узлов военной техники, а также увеличить запасы комплектующих. Это решение было необходимо для поддержки темпов наступательных операций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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