СМИ: Чехия намерена прекратить закупку нефти из РФ с июля 2025 года
Чехия с июля 2025 года планирует прекратить закупать российскую нефть. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя руководства госкомпании MERO Зденека Дундра.
Как рассказал представитель оператора чешских нефтепроводов, в стране намерены нарастить поставки нефти из стран Европы. Закупки российской нефти прекратят после завершения работ по расширению мощностей трансальпийского нефтепровода TAL.
По данным издания, Чехия в данный получает из России примерно половину от общего объема потребляемой нефти.
Ранее вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда сообщил, что Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru