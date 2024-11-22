СМИ: Чехия намерена прекратить закупку нефти из РФ с июля 2025 года

Чехия с июля 2025 года планирует прекратить закупать российскую нефть. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя руководства госкомпании MERO Зденека Дундра.

Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов

Как рассказал представитель оператора чешских нефтепроводов, в стране намерены нарастить поставки нефти из стран Европы. Закупки российской нефти прекратят после завершения работ по расширению мощностей трансальпийского нефтепровода TAL.

По данным издания, Чехия в данный получает из России примерно половину от общего объема потребляемой нефти.

Ранее вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда сообщил, что Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
ТЕГИ:РоссияНефтьЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры