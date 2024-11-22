СМИ: Шесть туристов выпили алкоголь во время отдыха в Лаосе и не выжили

Шесть туристов из разных стран выпили алкогольные напитки во время отдыха в Азии и умерли. Об этом сообщило издание Business Insider.

Согласно данным, жертвами отравления стали американец, две австралийки, две датчанки и британка. Отмечается, что все они покупали спиртное, которое содержало метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.

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Указывается, что употребление метанола, безвкусного и бесцветного спирта, который используется в составе чистящих средств, красок и клея, может привести к тошноте, рвоте, дыхательной и сердечной недостаточности.

Ранее Тюменский суд приговорил гражданина Азербайджана к шести годам лишения свободы за отравление контрафактным алкоголем со смертельным исходом 11 россиян. Наказание 30-летний азербайджанец будет отбывать в колонии общего режима, передает «Радиоточка НСН».

