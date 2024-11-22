СМИ: В Афганистане в мечети убили 12 прихожан

Уточняется, что инцидент произошёл в старом городе уездного центра Нахрин в северной афганской провинции Баглан вечером 21 ноября.

Источники портала утверждают, что вооруженные люди ворвались в святилище «Сайед Пад Шах Ага» и расстреляли совершавших намаз мусульман.

Отмечается, что ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.

Ранее в Новой Зеландии умышленно подожгли мечеть. Как сообщает РЕН ТВ, пожарных вызвали только спустя восемь часов после начала возгорания.

