Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ больше ста раз за сутки

В Шебекинском городском округе за сутки зафиксировано 116 прилетов со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что повреждены частные владения – 60 квартир, 9 частных домов, 5 автомобилей.

По его данным, также было совершено 14 атак на пункт пропуска с использованием минометов, гранатометов и дронов-камикадзе.