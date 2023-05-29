Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ больше ста раз за сутки
В Шебекинском городском округе за сутки зафиксировано 116 прилетов со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что повреждены частные владения – 60 квартир, 9 частных домов, 5 автомобилей.
По его данным, также было совершено 14 атак на пункт пропуска с использованием минометов, гранатометов и дронов-камикадзе.
Гладков также сообщил, что с начала спецоперации на территорию Белгородской области прорывались не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По его словам, такое количество диверсантов заходило в Белгородскую область еще до недавней атаки на Грайворонский район.
Проникновение диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область произошло 22 мая. Уничтожено более 70 нападавших, передает «Радиоточка НСН». В связи с этим власти задумались о дополнительной защите границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru