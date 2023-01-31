Губернатор Белгородской области заявил, что в регионе сработала система ПВО

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, было сбито два снаряда Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, также не сообщалось о повреждениях, информация уточняется.

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка

Днем ранее губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Безлюдовка.

В Белгородской области с начала обстрелов Вооруженных сил Украины погибли 25 человек, еще 96 человек получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:БелгородСпецоперацияУкраина
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