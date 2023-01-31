Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка

Военнослужащие ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка

По словам главы Брянской области, украинские военные атаковали гражданские объекты. Богомаз отметил, что в результате обстрела обошлось без пострадавших, однако повреждены жилые дома, здание магазина и памятник погибшим в годы ВОВ жителям Брянской области.

Он добавил, что в Ломаковке частично выведено из строя электроснабжение. Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безлюдовка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ГубернаторБрянская ОбластьОбстрел
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