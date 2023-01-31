Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка

По словам главы Брянской области, украинские военные атаковали гражданские объекты. Богомаз отметил, что в результате обстрела обошлось без пострадавших, однако повреждены жилые дома, здание магазина и памятник погибшим в годы ВОВ жителям Брянской области.

Он добавил, что в Ломаковке частично выведено из строя электроснабжение. Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безлюдовка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

