Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка
Военнослужащие ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы Брянской области, украинские военные атаковали гражданские объекты. Богомаз отметил, что в результате обстрела обошлось без пострадавших, однако повреждены жилые дома, здание магазина и памятник погибшим в годы ВОВ жителям Брянской области.
Он добавил, что в Ломаковке частично выведено из строя электроснабжение. Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безлюдовка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Представители Киркорова опровергли новость о госпитализации отца поп-короля
- Путин хочет провести в 2023 году в РФ Всемирный фестиваль молодежи и студентов
- Украина получит от Франции ещё 12 гаубиц CAESAR
- Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка
- Полиция Франции разгоняет протестующих против пенсионной реформы
- Газманов опроверг информацию о получении гранта на 17 млн рублей
- Режиссер «12 стульев» Зеленов рад увольнению актера Назарова
- В Иране вычислили производителя беспилотников, атаковавших объект в Исфахане
- WP: Глава военной разведки Украины признал наличие диверсантов в России и вербовку россиян
- Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru