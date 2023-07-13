Группа из десяти бойцов ВДВ ликвидировала более полусотни украинских военных

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении. Он отметил, что ранее украинские военные использовали часть участка трассы Н 26 для снабжения своих войск на передовых позициях, теперь логистика для Киева затруднена. Марочко сказал, что украинским силам удалось перебросить дополнительные средства на купянское направление, в дислоцированные на этом участке подразделения прибыли иностранные наемники, передает «Радиоточка НСН».

