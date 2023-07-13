Группа из десяти бойцов ВДВ ликвидировала более полусотни украинских военных
Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне СВО ликвидировала 60 украинских военных, рассказал командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным «Метис», передает РИА Новости.
Он отметил, что бойцы приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, в ходе которого было также уничтожено 19 единиц вражеской техники.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении. Он отметил, что ранее украинские военные использовали часть участка трассы Н 26 для снабжения своих войск на передовых позициях, теперь логистика для Киева затруднена. Марочко сказал, что украинским силам удалось перебросить дополнительные средства на купянское направление, в дислоцированные на этом участке подразделения прибыли иностранные наемники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru