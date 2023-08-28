Госдолг Украины превысил $132 миллиарда
Государственный долг Украины по состоянию на конец августа превысил $132 миллиарда. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов страны.
За июль размер госдолга вырос на $4 миллиарда, уточнили в ведомстве.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что Киев рассчитывает на программу поддержки от Международного валютного фонда на $15 миллиардов. Глава нацбанка страны Андрей Пышный уточнял, что объем помощи международных организаций в этом году превысит $38 миллиардов.
Организация Объединенных Наций 22 августа начала собирать средства на оказание гуманитарной помощи Украине в зимний период. Деньги пойдут на ремонт дорог, поставку обогревательных приборов и теплой одежды, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Украины признало продвижение ВС РФ под Купянском
- Российские истребители сопроводили американские БПЛА над Черным морем
- Экс-советник Кучмы: Запад пойдет на раздел Украины после провала ВСУ
- Госдолг Украины превысил $132 миллиарда
- Кабмин продлил до весны запрет на вывоз семян рапса из России
- Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ
- На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора
- Путин встретился с врио губернатора Омской области Хоценко
- «Звери» не выступят 1 сентября на «Газпром Арене»
- Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru