Госдолг Украины превысил $132 миллиарда

За июль размер госдолга вырос на $4 миллиарда, уточнили в ведомстве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что Киев рассчитывает на программу поддержки от Международного валютного фонда на $15 миллиардов. Глава нацбанка страны Андрей Пышный уточнял, что объем помощи международных организаций в этом году превысит $38 миллиардов.

Организация Объединенных Наций 22 августа начала собирать средства на оказание гуманитарной помощи Украине в зимний период. Деньги пойдут на ремонт дорог, поставку обогревательных приборов и теплой одежды, передает «Радиоточка НСН».

