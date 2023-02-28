Госдеп: Вашингтон ставит под вопрос помощь Киеву

Так она прокомментировала во время выступления в американской торговой палате отношение политиков и общества внутри США к поддержке Киева. Нуланд отметила, что без «подавляющей» поддержки со стороны Конгресса США и обеих партий американская помощь Украине была бы невозможна.

Напомним, глава американского Минфина Джанет Йеллен объявила о передаче первого транша в 1,25 миллиарда долларов в качестве экономической помощи Украине.

