Госдеп: Вашингтон ставит под вопрос помощь Киеву
Представители Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов начинают ставить под вопрос помощь Украине со стороны Вашингтона, сообщил заместитель руководителя Госдепартамента Виктория Нуланд.
Так она прокомментировала во время выступления в американской торговой палате отношение политиков и общества внутри США к поддержке Киева. Нуланд отметила, что без «подавляющей» поддержки со стороны Конгресса США и обеих партий американская помощь Украине была бы невозможна.
Напомним, глава американского Минфина Джанет Йеллен объявила о передаче первого транша в 1,25 миллиарда долларов в качестве экономической помощи Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru