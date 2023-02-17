Сенатор США обвинил американцев в непонимании важности конфликта на Украине

Общественное мнение в Соединенных Штатах по Украине меняется не в лучшую сторону для Украины. Такое заявление сделал лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл в интервью телеканалу Fox News.

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Он отметил, что поддержка Украины крайне важна и граждане США должны это понимать. По словам Макконнелла, необходимо сплотиться и оказать двухпартийную поддержку Киеву.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку на 9,9 миллиардов долларов. Там также отметили, что Соединенные Штаты продолжат конфискацию замороженных российских активов с последующей передачей их Украине, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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