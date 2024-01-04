Помощь США Украине остановится до выделения средств конгрессом

Он напомнил, что последний пакет помощи в сфере безопасности, на который имелись средства, был одобрен в конце 2023 года, и в настоящее время, «нужна поддержка Конгресса, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву».

Кирби также указал, что ещё не все средства, которые были указаны в последнем пакете, доставлены на Украину.

«Не все вещи, которые были подписаны 27 декабря, доставлены в Украину... это произойдет в ближайшие дни и недели. Но после этого, при отсутствии дополнительного финансирования, нет другого волшебного котла, в который можно было бы окунуться, чтобы попытаться получить поддержку Украины», - отметил он.

Кирби также добавил, что Вашингтон будет делать всё возможное, чтобы продолжать поддерживать Украину.

Ранее глава Госдепарптамента США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом выделили Украине последний пакет военной помощи в 2023 году в размере 250 млн долларов, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и более 15 млн патронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».