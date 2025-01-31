Госдеп США: Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад
Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад, заявил на шоу журналистки Мегин Келли глава Госдепа США Марко Рубио.
По его словам, энергосистема страны сильно пострадала. Дипломат призвал закончить конфликт и выразил мнение, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать. Рубио указал, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда у власти был Джо Байден, стали только сильнее, в том числе и Россия.
Ранее Госдеп США приветствовал решение о продлении санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru