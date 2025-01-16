Кандидат в госсекретари США Рубио допустил отмену санкций против России
При урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, передает CNN.
Он признал, что США ввели большое количество санкций против России, которые продолжают расширяться. По его словам, экономические рычаги могут помочь при проведении переговоров.
При этом он подчеркнул, что на данном этапе не готов публично обсуждать возможные детали соглашения по Украине.
Ранее власти США расширили связанный с Россией санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства финансов. В частности, за предполагаемые связи с РФ в «чёрный» список были внесены 16 физлиц, в числе которых граждане Китая, Турции и Германии, а также России. Среди них - бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.
Также под санкции попали десятки компаний из России, Китая, ОАЭ, Великобритании.
При этом в тот же день Минфин США частично снял запрет на финансовые операции с рядом российских банков и организаций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru