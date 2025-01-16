Кандидат в госсекретари США Рубио допустил отмену санкций против России

При этом он подчеркнул, что на данном этапе не готов публично обсуждать возможные детали соглашения по Украине.

Ранее власти США расширили связанный с Россией санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства финансов. В частности, за предполагаемые связи с РФ в «чёрный» список были внесены 16 физлиц, в числе которых граждане Китая, Турции и Германии, а также России. Среди них - бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.

Также под санкции попали десятки компаний из России, Китая, ОАЭ, Великобритании.

При этом в тот же день Минфин США частично снял запрет на финансовые операции с рядом российских банков и организаций, передает «Радиоточка НСН».

