Госдеп США: Снят запрет на поставки вооружений «Азову»*
Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), сообщает The Washington Post со ссылкой на американский Госдепартамент.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что азовская 12-я бригада специального назначения успешно прошла проверку по закону Лихи. Госдеп считает, что это позволяет Вашингтону возобновить военную помощь этому подразделению.
Закон Лихи запрещает финансирование зарубежных военных подразделений, обвиняемых в нарушении прав человека.
Ранее российская армия отразила четыре атаки на краснолиманском направлении, в частности, удар 12-й бригады специального назначения «Азов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru