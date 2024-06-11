Госдеп США: Снят запрет на поставки вооружений «Азову»*

Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), сообщает The Washington Post со ссылкой на американский Госдепартамент.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что азовская 12-я бригада специального назначения успешно прошла проверку по закону Лихи. Госдеп считает, что это позволяет Вашингтону возобновить военную помощь этому подразделению.

Закон Лихи запрещает финансирование зарубежных военных подразделений, обвиняемых в нарушении прав человека.

Ранее российская армия отразила четыре атаки на краснолиманском направлении, в частности, удар 12-й бригады специального назначения «Азов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

