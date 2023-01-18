Госдеп США прокомментировал поставки танков Украине

Соединенные Штаты признают суверенное право каждой страны на решения о поставках танков Киеву, сообщил на пресс-конференции американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе

«Эти фундаментальные решения принимает каждая страна, и мы уважаем это», — сказал дипломат, комментируя ситуацию вокруг возможных поставок ФРГ танков Украине.

Отмечается, что решение о поставках Киеву конкретных типов вооружений является «суверенным решением» каждой страны.

Ранее американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудил помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраинаСША
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