Госдеп США прокомментировал поставки танков Украине
Соединенные Штаты признают суверенное право каждой страны на решения о поставках танков Киеву, сообщил на пресс-конференции американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Эти фундаментальные решения принимает каждая страна, и мы уважаем это», — сказал дипломат, комментируя ситуацию вокруг возможных поставок ФРГ танков Украине.
Отмечается, что решение о поставках Киеву конкретных типов вооружений является «суверенным решением» каждой страны.
Ранее американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудил помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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