Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместо экономики обсуждают поставки бронетанковой техники на Украину.
По его мнению, это «настоящее позорище, если не сказать грубее», и поэтому хорошо, что в мероприятии не участвуют представители российского и китайского бизнеса.
«Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию... Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части. Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной», - написал политик.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году не будет российских миллиардеров, причинами стали спецоперация на Украине и «остракизм России со стороны западных стран», сообщает RT.
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