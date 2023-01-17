Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе

По его мнению, это «настоящее позорище, если не сказать грубее», и поэтому хорошо, что в мероприятии не участвуют представители российского и китайского бизнеса.

«Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию... Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части. Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной», - написал политик.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году не будет российских миллиардеров, причинами стали спецоперация на Украине и «остракизм России со стороны западных стран», сообщает RT.