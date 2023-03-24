ЮАР не будет исполнять ордер МУС на арест Путина
24 марта 202319:01
ЮАР не собирается исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в МИД африканской страны.
Российский президент может посетить ЮАР во время саммита БРИКС в августе этого года.
«Правительство и правящая партия рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера», - сообщили источники изданию.
Республика уже отказывалась выполнять ордеры на арест от МУС в 2015 году, когда в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир.
Ранее власти Венгрии объяснили отказ арестовывать российского президента.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru