ЮАР не будет исполнять ордер МУС на арест Путина

ЮАР не собирается исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в МИД африканской страны.

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Российский президент может посетить ЮАР во время саммита БРИКС в августе этого года.

«Правительство и правящая партия рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера», - сообщили источники изданию.

Республика уже отказывалась выполнять ордеры на арест от МУС в 2015 году, когда в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир.

Ранее власти Венгрии объяснили отказ арестовывать российского президента.

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ФОТО: скриншот видео выступления
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