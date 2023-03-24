ЮАР не будет исполнять ордер МУС на арест Путина

Российский президент может посетить ЮАР во время саммита БРИКС в августе этого года.

«Правительство и правящая партия рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера», - сообщили источники изданию.

Республика уже отказывалась выполнять ордеры на арест от МУС в 2015 году, когда в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир.

Ранее власти Венгрии объяснили отказ арестовывать российского президента.

