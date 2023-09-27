«Горит и взрывается»: Рогов рассказал о разгроме ВСУ на ореховском направлении

Лучшим успокоительным средством возбудившихся украинцев стали русская артиллерия и минометный огонь, заявил НСН Владимир Рогов.

При попытке наступления на ореховском направлении техника ВСУ попала на минные поля и была встречена шквальным огнем российских военных, заявил НСН глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Техника ВСУ начала взрываться и гореть на минных полях, была встречена шквальным огнем нашей артиллерии и минометным огнем. По сути, никто даже не смог приблизиться к ближнему бою. Все закончилось достаточно быстро и хорошо. Лучшим успокоительным средством возбудившихся украинцев стали русская артиллерия и минометный огонь. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая, как и все время до этого. Линия обороны держится ровно и стабильно», - сказал собеседник НСН.

По его словам, на ореховском направлении ведутся самые ожесточенные бои.

«На ореховском направлении ВСУ хотят прорвать первую линию обороны, которая находится за селами Вербовое и Новопрокоповка, потом оккупировать Токмак, а после него уже получить возможность в степи выхода к Азовскому морю, тем самым перерезав коридор в Крым. Самым горячим направлением является ореховское, около Токмака. Продолжаются бои на временском направлении, непосредственно Старомлыновка является приоритетным населенным пунктом, к которому хотят прорваться боевики ВСУ, но Новомайорское и Новодонецкое для них являются неприступными крепостями: наши ребята держат оборону и время от времени качественно контратакуют», - заключил Рогов.

Ранее Рогов сообщил о резком обострении ситуации на запорожском фронте, передает «Радиоточка НСН». По его словам, ожесточенные бои идут в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

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ФОТО: РИА Новости
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