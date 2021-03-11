Гордон анонсировал фильм о «вагнеровцах», способный «взорвать» Украину

На вопрос ведущей о том, повлияет ли выход фильма на ситуацию внутри Украины, журналист ответил, что он «взорвет общество». Он добавил, что «полезна любая правда».

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб». По данным СМИ, СБУ планировала переманить «вагнеровцев» на Украину, чтобы потом использовать для обмена пленными с Россией. Эта операция сорвалась из-за офиса Зеленского, однако сам украинский президент назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату «вагнеровцев».

«Вагнеровцы» были задержаны 29 июля в Белоруссии, власти обвинили в подготовке массовых беспорядков, позднее они вернулись в Россию.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что еще 2018 году он инициировал спецоперацию, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года.

