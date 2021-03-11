Гордон анонсировал фильм о «вагнеровцах», способный «взорвать» Украину
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что фильма Bellingcat о 33 «вагнеровцах», которых 29 июля задержали по подозрению в подготовке беспорядков, способен «взорвать» общество.
Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы», выпуск передачи «Особое мнение» опубликован на YouTube-канале.
По словам Гордона, выход фильма-расследования планируется 15 марта, однако премьеру могут перенести из-за того, что журналисты якобы решили опросить еще нескольких сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Гордон отметил, что операция была провалена из-за предательства внутри украинского руководства, и «люди, которые стали предателями, будут названы в этом расследовании».
На вопрос ведущей о том, повлияет ли выход фильма на ситуацию внутри Украины, журналист ответил, что он «взорвет общество». Он добавил, что «полезна любая правда».
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб». По данным СМИ, СБУ планировала переманить «вагнеровцев» на Украину, чтобы потом использовать для обмена пленными с Россией. Эта операция сорвалась из-за офиса Зеленского, однако сам украинский президент назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату «вагнеровцев».
«Вагнеровцы» были задержаны 29 июля в Белоруссии, власти обвинили в подготовке массовых беспорядков, позднее они вернулись в Россию.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что еще 2018 году он инициировал спецоперацию, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года.
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