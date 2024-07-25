Главу «Укрэнерго» обвинили о коррупции
Против руководителя госкорпорации «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого возбудили уголовное дело по факту коррупции. Данное решение разместил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в едином государственном реестре судебных решений.
Кроме того, Кудрицкому вменяется злоупотребление служебным положением. Суд потребовал от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыть против главы «Укрэнерго» уголовное производство.
ВАКС обвинил НАБУ в бездействии относительно невнесения данных о возможных уголовных преступлениях Кудрицкого. Чиновнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.
Ранее сообщалось, что Украину не хотят приглашать в Североатлантический альянс из-за коррупции в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru