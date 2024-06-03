По его словам, на предоставленные Западом деньги Вооруженные силы Украины собирались построить множество укреплений вокруг города, однако «разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений». Эксперт напомнил, что до начала спецоперации Украину считали самой коррумпированной страной в Европе, но потом Запад об этом «забыл».

Другой британский эксперт Александр Меркурис заявил, что освобождение Авдеевки наглядно продемонстрировало Украине и Западу мощь России.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей белоусов заявил, что Вооруженные силы Украины отступили на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

