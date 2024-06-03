В Британии признали коррумпированность Украины

Власти Украины разворовали деньги, направленные для укрепления обороны Харькова, сообщил Dialogue Works британский аналитик Тони Норфилд.

На Украине назвали освобождение Авдеевки реальным успехом российской армии

По его словам, на предоставленные Западом деньги Вооруженные силы Украины собирались построить множество укреплений вокруг города, однако «разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений». Эксперт напомнил, что до начала спецоперации Украину считали самой коррумпированной страной в Европе, но потом Запад об этом «забыл».

Другой британский эксперт Александр Меркурис заявил, что освобождение Авдеевки наглядно продемонстрировало Украине и Западу мощь России.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей белоусов заявил, что Вооруженные силы Украины отступили на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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