Рогов: Взятие Гуляйполя приблизит российскую армию к Запорожью
Орехов – наиболее сильный участок линии обороны ВСУ, минные поля уходят на глубину до 10-12 километров, заявил НСН Владимир Рогов.
Взятие Гуляйполя откроет российской армии путь на Орехов и приблизит к главной цели – Запорожью, заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей. Он также сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области. Военкоры в своих каналах пишут о быстром продвижении в этом регионе. Рогов озвучил дальнейшие цели российской армии.
«Гуляйполе важно тем, что оно прикрывает оборону ВСУ на востоке Запорожской области. Связка Гуляйполе, Орехов, Степногорск – это та линяя обороны, за счет которой на протяжении уже трех лет ВСУ держали наше наступление. Теперь же при ударах с востока и севера они не смогут держать оборону. Гарнизон ВСУ в Гуляйполе находится под колоссальным давлением нашей армии. Изначально это были диверсионно-разведывательные наши группы, теперь уже начались непосредственные боевые действия на улицах города. С падением Гуляйполя, что обязательно пройдет, давление на Орехов по пути к Запорожью тоже усилится. Там у нас и так есть успехи уже», - рассказа он.
Он подчеркнул, что успехи в этих населенных пунктах приближают российскую армию к главной цели на этом направлении.
«Орехов – наиболее сильный участок линии обороны, там только минные поля уходят на глубину до 10-12 километров. Это сплошное минирование, быстро пройти это не получится. Основная цель – это, конечно, город Запорожье, а левобережная его часть при таком раскладе становится более доступной для освобождения и выбивания боевиков», - отметил собеседник НСН.
В Кремле сообщили, что Путин накануне вечером посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении городов Красноармейск ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.
