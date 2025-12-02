«Гуляйполе важно тем, что оно прикрывает оборону ВСУ на востоке Запорожской области. Связка Гуляйполе, Орехов, Степногорск – это та линяя обороны, за счет которой на протяжении уже трех лет ВСУ держали наше наступление. Теперь же при ударах с востока и севера они не смогут держать оборону. Гарнизон ВСУ в Гуляйполе находится под колоссальным давлением нашей армии. Изначально это были диверсионно-разведывательные наши группы, теперь уже начались непосредственные боевые действия на улицах города. С падением Гуляйполя, что обязательно пройдет, давление на Орехов по пути к Запорожью тоже усилится. Там у нас и так есть успехи уже», - рассказа он.

Он подчеркнул, что успехи в этих населенных пунктах приближают российскую армию к главной цели на этом направлении.

«Орехов – наиболее сильный участок линии обороны, там только минные поля уходят на глубину до 10-12 километров. Это сплошное минирование, быстро пройти это не получится. Основная цель – это, конечно, город Запорожье, а левобережная его часть при таком раскладе становится более доступной для освобождения и выбивания боевиков», - отметил собеседник НСН.

В Кремле сообщили, что Путин накануне вечером посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении городов Красноармейск ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.

