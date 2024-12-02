Главком ВСУ заявил о недостаточной подготовке офицеров
Главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что сегодня украинские офицеры недостаточно подготовлены.
Соответствующий вывод украинский военачальник сделал по итогам совещания по подготовке кадров. По его словам, на недостаточный уровень подготовки офицерского состава указали и командиры бригад.
Сырский подчеркнул, что сроки обучения офицеров должны быть увеличены. Он добавил, что на совещании звучали предложения организовать соответствующие курсы повышения квалификации.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не способны вернуть потерянные территории. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru