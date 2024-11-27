В Киеве допустили переговоры с РФ без возвращения к границам 1991 года

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что Киев может начать переговоры с Москвой без требования отвода российских войск к границам 1991 года. При этом, по его словам, для начала переговоров ситуация должна вернуться, по крайней мере, к состоянию на дату 23 февраля 2022 года, после которой РФ начала спецоперацию.

Такую позицию Ермак обозначил в статье для шведской газеты Dagens industri. Он отметил, что Россия не демонстрирует готовности вернуться к ситуации, существовавшей на 23 февраля 2022 года. Ермак также считает эффективной концепцию «мира через силу».