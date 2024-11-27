В Киеве допустили переговоры с РФ без возвращения к границам 1991 года
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что Киев может начать переговоры с Москвой без требования отвода российских войск к границам 1991 года. При этом, по его словам, для начала переговоров ситуация должна вернуться, по крайней мере, к состоянию на дату 23 февраля 2022 года, после которой РФ начала спецоперацию.
Такую позицию Ермак обозначил в статье для шведской газеты Dagens industri. Он отметил, что Россия не демонстрирует готовности вернуться к ситуации, существовавшей на 23 февраля 2022 года. Ермак также считает эффективной концепцию «мира через силу».
Ранее президент России Владимир Путин, обозначая условия для возможного прекращения огня, заявил о необходимости вывода Вооруженных сил Украины из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до сих пор Киев выступал за воплощение в жизнь «формулы мира» Зеленского. Она, в частности, предполагает перемещение российских войск на границы 1991 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru