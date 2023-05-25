Главком ВСУ Залужный впервые появился на публике после слухов о ранении
В Сети появилась видеозапись с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Это стало его первым появлением на публике после слухов о его ранении. Помимо самого Залужного, сидящего за столом в кабинете, в кадре присутствует украинский блогер, заявляющий, что запись делается 25 мая.
Ранее главком ВСУ просто пропал из информационного поля. 24 мая СМИ сообщили, что Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту ВСУ под Херсоном. РИА Новости пишет, что военному провели трепанацию черепа, после которой он будет не в состоянии продолжать службу.
Официальной информации о состоянии Залужного не было, Киев уверял, что все идет по плану, главнокомандующий выполняет свою работу, а в Пентагоне просто не комментировали ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru