Главком ВСУ Залужный впервые появился на публике после слухов о ранении

Это стало его первым появлением на публике после слухов о его ранении. Помимо самого Залужного, сидящего за столом в кабинете, в кадре присутствует украинский блогер, заявляющий, что запись делается 25 мая.

Ранее главком ВСУ просто пропал из информационного поля. 24 мая СМИ сообщили, что Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту ВСУ под Херсоном. РИА Новости пишет, что военному провели трепанацию черепа, после которой он будет не в состоянии продолжать службу.

Официальной информации о состоянии Залужного не было, Киев уверял, что все идет по плану, главнокомандующий выполняет свою работу, а в Пентагоне просто не комментировали ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

