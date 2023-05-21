«Джокер ДНР»: Залужный не сможет исполнять обязанности главкома ВСУ

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хакерскую группу «Джокер ДНР».

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По данным источника, информация о состоянии главкома не разглашается, чтобы не подорвать боевой дух армии.

Отмечается, что Залужный перенес несколько сложных операций. Состояние военачальника не позволит ему исполнять обязанности главнокомандующего, заявили в хакерской группе.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключил, что главкома могли арестовать из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».

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