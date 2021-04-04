Главком ВСУ: Украина укрепит НАТО
По мнению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, вступление страны в НАТО укрепит альянс, потому что украинская армия стала «настоящим щитом» Европы. Так он высказался в связи с днем создания Организации Североатлантического договора. Заявление главкома ВСУ опубликовано на странице Генштаба в Facebook.
«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину - оно также усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности», - заявил Хомчак.
Он также подчеркнул, что Украина наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией пользуются расширенными возможностями в отношениях с НАТО, имея особый партнерский статус.
Хомчак также анонсировал участие украинских военных в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти – на ее территории.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал некоторые подвижки в развитии украинской армии, но категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО.
«Очень оптимистический мужчина пан Хомчак. Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. При чем тут Украина и при чем тут НАТО? Пан Хомчак яростно выдает желаемое за действительное», - сказал Норин.
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