НАТО подготовило военных Украины к боям в городах
НАТО подготовило около 16 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в городах, пишет «Укринформ» со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сирского.
На это потребовалось пять лет. Всего с 2015 по 2020 годы с помощью офицеров НАТО было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих. Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак сообщил, что украинские военные готовятся к наступательным операциям в городских условиях.
Ранее сообщалось, что инструкторы из-за рубежа прибыли в Донбасс для подготовки снайперов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
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