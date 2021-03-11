НАТО подготовило военных Украины к боям в городах

На это потребовалось пять лет. Всего с 2015 по 2020 годы с помощью офицеров НАТО было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих. Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак сообщил, что украинские военные готовятся к наступательным операциям в городских условиях.

Ранее сообщалось, что инструкторы из-за рубежа прибыли в Донбасс для подготовки снайперов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.



