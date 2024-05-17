Главком ВСУ сообщил, что Украина готовится к обороне в Сумской области

Военачальник в своем Telegram-канале написал, что объехал и проверил части, готовящиеся к «обороне на Сумском направлении».

Ранее власти Сумской области начали эвакуацию в десятикилометровой зоне близ границы с Россией, напоминает RT. В частности, вывозить население уже начали в городах Белополье и Ворожба. Глава военной администрации региона Владимир Артюх отмечал, что в прошлом году зона эвакуации составляла 5 км.

