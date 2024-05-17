Главком ВСУ сообщил, что Украина готовится к обороне в Сумской области
Украинские военные готовятся к оборонительным действиям в Сумской области страны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Военачальник в своем Telegram-канале написал, что объехал и проверил части, готовящиеся к «обороне на Сумском направлении».
Ранее власти Сумской области начали эвакуацию в десятикилометровой зоне близ границы с Россией, напоминает RT. В частности, вывозить население уже начали в городах Белополье и Ворожба. Глава военной администрации региона Владимир Артюх отмечал, что в прошлом году зона эвакуации составляла 5 км.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru