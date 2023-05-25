Глава украинской разведки был тяжело ранен в Донбассе

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что получил тяжелое ранение во время поездки в Донбасс.

Обломок мины попал под сердце.

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея», - заявил он журналистам.

Буданов также рассказал, что всего получил три ранения. Когда это произошло он уточнять не стал.

В апреле 2023 года российские следователи заочно обвинили Кирилла Буданова в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ — 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»). Уголовные дела возбуждены в связи с подрывом Крымского моста осенью 2022 года.

Санкция на его заочный арест выдана московским Лефортовским судом. Буданов будет отправлен под стражу после его задержания либо экстрадиции на территорию России. Сейчас Буданов объявлен в международный розыск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



