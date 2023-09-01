Глава украинской разведки Буданов признал большие потери ВСУ

«Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», - заявил он.

Буданов также призвал перенести конфликт на территорию России, так как, по его мнению, Киеву будет выгодно, если военные операции Украины будут проходить на более широких расстояниях.

Ранее утром подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что части ВСУ за три дня потеряли под Купянском до 60% бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».