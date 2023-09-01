Periodico: Более 3 тысяч украинских бойцов прошли обучение в Испании

По данным издания, во всем Евросоюзе к октябрю завершат обучение 30 тысяч украинцев. Более 3 тысяч человек уже были обучены в Испании в рамках начавшейся в ноябре прошлого года военной учебной миссии.

Periodico пишет, что бойцов обучают в течение пяти недель по десять часов в день без выходных. В рамках тренировок украинским военным предоставляют данные об особенностях ядерной, химической, биологической войны, о разминировании, а также об использовании танков Leopard и бронетранспортеров. В Толедо обучение украинцев проводит 71 инструктор.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что более 20 тысяч украинских солдат прошли подготовку на полигонах в Великобритании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

