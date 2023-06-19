Глава украинской разведки Буданов пообещал «кошмарить» россиян

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг сообщения о своей гибели. Его комментарий опубликовало издание Kyiv Post.

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«Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа», - сказал глава ГУР.

По его словам, «отряд бессмертных» будет «приходить к россиянам во снах и кошмарить их».

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник ГУР мертв. По его словам, информацию о смерти подтвердили в посольстве Украины в Германии.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Буданов мог получить ранение в результате ракетного удара по Киеву. По некоторым данным, глава украинской разведки находится на лечении в военном госпитале Берлина.

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