Глава украинской разведки Буданов пообещал «кошмарить» россиян
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг сообщения о своей гибели. Его комментарий опубликовало издание Kyiv Post.
«Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа», - сказал глава ГУР.
По его словам, «отряд бессмертных» будет «приходить к россиянам во снах и кошмарить их».
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник ГУР мертв. По его словам, информацию о смерти подтвердили в посольстве Украины в Германии.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Буданов мог получить ранение в результате ракетного удара по Киеву. По некоторым данным, глава украинской разведки находится на лечении в военном госпитале Берлина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru