Глава украинского «Банка Национальный кредит» сообщил о гибели своего сына в зоне СВО
5 июня 202314:17
Глава украинского «Банка Национальный кредит» заявил, что его сын Остап погиб в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
21-летний Остап с позывным Бендер служил в украинской армии оператором дрона, он погиб под Павловкой.
«Он позавчера днём искал танк. Он очень хотел уничтожить танк на годовщину службы. Вечером был расстроен, что не удалось», - написал его отец.
Погибшего похоронят во вторник на киевском кладбище «Берковицы».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о смерти в Артемовске сценариста фильма «Битва за Севастополь».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru