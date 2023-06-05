Глава украинского «Банка Национальный кредит» сообщил о гибели своего сына в зоне СВО

Глава украинского «Банка Национальный кредит» заявил, что его сын Остап погиб в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

21-летний Остап с позывным Бендер служил в украинской армии оператором дрона, он погиб под Павловкой.

«Он позавчера днём искал танк. Он очень хотел уничтожить танк на годовщину службы. Вечером был расстроен, что не удалось», - написал его отец.

Погибшего похоронят во вторник на киевском кладбище «Берковицы».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о смерти в Артемовске сценариста фильма «Битва за Севастополь».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры