Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
Известный уральский бард Игорь Истомин погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает портал Е1.ru.
В сообщении говорится, что автор и исполнитель ушёл добровольцем в мае 2022 года. Погиб 51-летний Истомин ещё прошлым летом, однако о его смерти стало известно лишь через полгода - всё это время мужчина считался пропавшим без вести.
Председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова рассказала, что Истомин сотрудничал с командой «Уральские пельмени», помогал им писать тексты, не выходя при этом на сцену.
«Игорь Владимирович представлен к высокой госнаграде. Она будет вручена его близким родственникам», — отметил военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко.
Ранее в зоне СВО в Артёмовске погиб Леонид Корин, принимавший участие в работе над сценарием к фильму «Битва за Севастополь», сообщает RT.
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