Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

В сообщении говорится, что автор и исполнитель ушёл добровольцем в мае 2022 года. Погиб 51-летний Истомин ещё прошлым летом, однако о его смерти стало известно лишь через полгода - всё это время мужчина считался пропавшим без вести.

Председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова рассказала, что Истомин сотрудничал с командой «Уральские пельмени», помогал им писать тексты, не выходя при этом на сцену.

«Игорь Владимирович представлен к высокой госнаграде. Она будет вручена его близким родственникам», — отметил военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко.

Ранее в зоне СВО в Артёмовске погиб Леонид Корин, принимавший участие в работе над сценарием к фильму «Битва за Севастополь», сообщает RT.