Глава СВР обвинил США и Европу в поддержании конфликта на Украине в горячей фазе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Соединённые Штаты Америки и Европа стремятся сохранять конфликт на Украине в горячей фазе. Тем самым они дестабилизируют обстановку в регионе.

Такую точку зрения глава СВР озвучил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ, которое проходит в столице Белоруссии, передает БЕЛТА.

СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии

В свою очередь директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что коллективный Запад стремиться дестабилизировать ситуацию на пространстве стран – участниц СНГ посредством резкого увеличения конфликтного потенциала в самом Содружестве и на его границах.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Нарышкин заявил, что Запад стремится заставить Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв «второй фронт».

Ранее в Белом доме заявили, что Вооруженные силы Украины намерены организовать наступление этим летом, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:КонфликтУкраинаСергей Нарышкин

Горячие новости

Все новости

партнеры