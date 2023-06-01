Глава СВР обвинил США и Европу в поддержании конфликта на Украине в горячей фазе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Соединённые Штаты Америки и Европа стремятся сохранять конфликт на Украине в горячей фазе. Тем самым они дестабилизируют обстановку в регионе.

Такую точку зрения глава СВР озвучил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ, которое проходит в столице Белоруссии, передает БЕЛТА.