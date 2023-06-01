Глава СВР обвинил США и Европу в поддержании конфликта на Украине в горячей фазе
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Соединённые Штаты Америки и Европа стремятся сохранять конфликт на Украине в горячей фазе. Тем самым они дестабилизируют обстановку в регионе.
Такую точку зрения глава СВР озвучил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ, которое проходит в столице Белоруссии, передает БЕЛТА.
В свою очередь директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что коллективный Запад стремиться дестабилизировать ситуацию на пространстве стран – участниц СНГ посредством резкого увеличения конфликтного потенциала в самом Содружестве и на его границах.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Нарышкин заявил, что Запад стремится заставить Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв «второй фронт».
Ранее в Белом доме заявили, что Вооруженные силы Украины намерены организовать наступление этим летом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru