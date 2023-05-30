СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии

«В американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь "умеренной оппозицией"», - говорится в сообщении.

По данным СВР, управление боевиками осуществляется с военной базы США «Эт-Танф» близ границ с Иорданией и Ираком, пишет RT. Здесь готовят десятки боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), в тренировочные лагеря завозят оружие и боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы.

Как отметили в российской спецслужбе, американские кураторы координируют вылазки подконтрольных США боевиков в южных провинциях Сирии. Кроме того, сохраняется террористическая угроза на стратегически важной трассе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США приступили к созданию так называемой «Армии свободной Сирии» — одной из крупнейших вооруженных повстанческих группировок, которую планируют использовать против законных властей республики, напоминает Ura.ru.

