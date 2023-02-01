Глава СНБО Украины: Следующие три месяца станут решающими для СВО

Данилов также сообщил, что Киев допускает, что российские военные попытаются еще раз атаковать украинские силы одновременно с севера, юга и востока.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН заявил, что конфликт на Украине не разрешится в ближайшие месяцы, так как у сторон нет сил для «разгромных» атак.

