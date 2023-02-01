Глава СНБО Украины: Следующие три месяца станут решающими для СВО

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что следующие три месяца станут решающими для исхода СВО, передает телеканал Sky News.

«Мы понимаем, что все поставлено на карту...», - сказал он.

При этом он отметил, что Украина готовится к серьезной эскалации, возможно, даже уже в ближайшие две-три недели.

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Данилов также сообщил, что Киев допускает, что российские военные попытаются еще раз атаковать украинские силы одновременно с севера, юга и востока.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН заявил, что конфликт на Украине не разрешится в ближайшие месяцы, так как у сторон нет сил для «разгромных» атак.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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