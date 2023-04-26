На Украине назвали ситуацию в Артемовске сложной

Ситуация в Артемовске в Донецкой народной республике сложная, заявил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ССО.

Украинский генерал заявил об ошибках ВСУ в обороне Артемовска

«Ситуация ... сложная, однако кто как не вы знает ... как действовать в текущих условиях», — заявил Хоренко военным во время визита в город.

Ранее экс-заместитель командующего ССО Сергей Кривонос заявил, что военное руководство не подготовило Артемовск к обороне, напоминает РИА ФАН. Из-за этого украинская армия понесла огромные потери, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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